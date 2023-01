Nesta quarta-feira (25), foi realizada em Formiga, na Casa do Engenheiro, a primeira reunião do ano do Circuito Turístico “Grutas e Mar de Minas”.

Participaram representantes das seguintes cidades: Arcos, Córrego Fundo, Campo Belo, Cristais, Bambuí, Pedra do Indaiá, Iguatama, Pimenta, Pains e Lagoa da Prata.

Durante o encontro, foram discutidas diversas ações referentes ao turismo regional.

Fonte: Decom