O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado nesta quarta-feira (15) em um atentado na cidade Handlová, a 190 km da capital, Bratislava. Ele foi internado em estado grave.

Fico havia saído de uma reunião de governo na cidade quando foi alvejado por um homem de 71 anos que disparou quatro tiros, segundo o governo local. Ele foi levado de helicóptero a um hospital em Bratislava.

O ministro do Trabalho, Erik Tomás, disse que o estado de saúde do primeiro-ministro é grave. Tomás disse a uma TV local que Fico ainda está sendo operado. Segundo o ministro, será uma operação longa, porque o agressor atingiu vários órgãos do primeiro-ministro.

Fico foi atingido quando, ao sair da reunião, foi cumprimentar um pequeno grupo de pessoas que esperava por ele na rua. Um homem que estava no grupo sacou então uma arma e fez os disparos. Segundo o governo, o premiê foi atingido no abdômen e no braço.

Segundo a imprensa local, paramédicos disseram que Fico estava consciente durante o trajeto de helicóptero.

Seguranças do premiê que o acompanhavam prenderam o autor dos disparos.

O vídeo do ataque mostra o premiê se aproximando de um carro cambaleando, sendo apoiando por outros homens que estavam em volta dele. Nas imagens, os homens o ajudam a entrar no carro.

Segundo informações do site de notícias eslovaco Aktualít, poucas pessoas esperavam Fico do lado de fora do local onde a reunião havia ocorrido. Nenhum deles vaiava ou gritava palavras de ordem contra o governo. Apenas um homem parecia protestar, com um cartaz em mãos.

De acordo com a imprensa local, o autor dos tiros teria 71 anos.

A presidente do país, Zuzana Caputová, condenou em nota o “brutal” ataque sofrido por Fico, e lhe desejou uma pronta recuperação.

O líder da oposição, Michal Šiimečka, reafirmou que seu grupo político não tem relação com o atentado.

O presidente russo, Vladmir Putin, condenou o ataque, que chamou de “crime hediondo sem justificativa“.

O primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, também se manifestou, dizendo que a notícia é um “choque“. Ele também deseja que o colega se recupere rapidamente.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse “condenar fortemente o ataque” — a Eslováquia faz parte da União Europeia desde 2004.

Entre os líderes que condenaram o atentado também estão o chaneler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

Pró-Rússia, ‘antivaxer’ e nacionalista

Robert Fico, de 59 anos, foi o mais votado nas eleições gerais de setembro de 2023 na Eslováquia com uma plataforma pró-Putin, contra a ajuda da União Europeia e da Otan à Ucrânia.

A posição da Eslováquia é relativamente importante, já que o país faz parte da Organização Militar do Atlântico Norte, a aliança militar do Ocidente.

O partido de Fico, o Direção Social-Democracia (Smer-SSD), é mais nacionalista e socialmente conservador, criticando o liberalismo social, que diz ser imposto a partir de Bruxelas.

Fico já deu declarações condenando o casamento entre pessoas do mesmo sexo e a adoção de crianças por esses casais. Em questões econômicas, ele é visto como trabalhista, tendo implementado reformas que dão direito a aviso prévio, regras mais rígidas para horas extras e mais poder a sindicatos.

Ele expressou posições anti-imigração de muçulmanos para o país e, em política externa, é visto como pró-Rússia e contra a instalação de bases militares dos EUA na Europa Central.

Durante a pandemia, na oposição, ele promoveu uma campanha de desinformação contra a Covid-19 e as vacinas, chegando a compará-las a armas biológicas.

Fico já havia sido premiê em outros dois períodos, entre 2006 e 2010, e entre 2012 e 2018. Desta última vez, ele renunciou ao cargo ao ser pressionado pela oposição, depois do assassinato de um jornalista que investigava a corrupção em seu governo.

