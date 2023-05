A Assembleia Geral Ordinária do Conselho Deliberativo da Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom), realizada no dia 28 de abril, elegeu o professor mestre André Hostalácio Freitas como novo presidente da instituição.

Ele liderou a única chapa inscrita para o Conselho Diretor – quadriênio 2023-2027, composta também por: Telma Siqueira Costa (vice-presidente); Virgínia Alves Vaz (membro efetivo); Vera Lúcia Braga Ferreira (membro efetivo); Rosângela Maria Arantes Chaves (membro Efetivo); Ângela Mota Pereira Barbosa (1° membro suplente); Sirlei José da Cunha (2° membro suplente).

Participaram da sessão: familiares do reitor Marco Antonio de Sousa Leão, colaboradores e as seguintes autoridades: Promotor de Justiça Curador de Fundações Dr. Guilherme de Sales Gonçalves, prefeito Eugênio Vilela, vice-prefeita Adriano Prado, delegado Ricardo Bessas, entre outros convidados. Durante as atividades no Salão Nobre “Eunézimo Lima”, todos assistiram ao vídeo com a trajetória do professor Marco Antonio de Sousa Leão. Em seguida, o homenageado recebeu, da filha Flávia Leão, uma placa da comunidade acadêmica pelos 22 anos de presidência da Fuom.

Marco Leão destacou que está muito feliz porque o trabalho foi cumprido. “Tivemos muito mais acertos do que erros e os números da instituição demonstram isso. Fico feliz pelas pessoas da comunidade reconhecerem meu trabalho. Estou liberado das obrigações como presidente, mas vou continuar à disposição do professor André. Fico mais três anos como reitor. O primeiro desafio é a implantação do curso de psicologia, há a possibilidade do curso de medicina e a necessidade de recuperação em termos de alunos”.

O professor André Hostalácio ressaltou que aquela era um dia muito importante para ele e que o sentimento era de gratidão pela aprovação do seu nome. “O que pesa mais nesse momento é a responsabilidade da continuação ao trabalho exemplar que o professor Marco vem desempenhando durante todo esse tempo”.

Sobre os principais desafios, ele disse que é preciso entender para onde o estilo de ensino vai caminhar. Argumentou que a instituição está provando o híbrido e o EAD, mas que o presencial ainda é muito forte. “Trabalharemos em todas as frentes e, com o tempo, vamos analisar o que é melhor para a Fuom”.

André é graduado em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG-1999), pós-graduado em Direito da Economia e da Empresa pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ-2002) e mestre em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Milton Campos (2012).

Advogado e consultor jurídico do AHF Advogados, começou a lecionar no Centro Universitário de Formiga em 2005. Ministra aulas nas graduações: direito, ciências contábeis e administração. Desde 2007, atua como coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas. É membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) e aluno de educação física no Unifor-MG.

Prestação de Contas

O Departamento de Comunicação Social e Cultural produziu um vídeo com as ações de 2022, tais como: eventos, investimentos, projetos sociais e culturais, projetos de pesquisa e extensão. O Conselho Deliberativo constatou que a Fuom cumpriu a sua missão, objetivos e responsabilidade social, como aconteceu em anos anteriores.

Quanto ao balanço geral do exercício do ano de 2022, o auditor Dário Lúcio Pinto, representante da Empresa de Auditoria e Consultoria Empresarial (ACE), mostrou os números. Ele enfatizou que o relatório foi emitido sem ressalvas e a instituição apresenta boa saúde financeira.

Fonte: Unifor-MG