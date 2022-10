Um professor, de 43 anos, da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na Zona da Mata mineira, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal (MPF) que apura denúncias de 11 alunas e ex-alunas que relatam crimes sexuais, abuso de poder, violências física e moral, assédio sexual e estupro.

O caso, de 2019, veio à tona nesta semana após reportagem da revista Veja. Por meio de nota pública, a UFV se pronunciou e afirmou “que o processo administrativo disciplinar que apura as denúncias contra o professor está em andamento no âmbito da Unidade Seccional de Correição da UFV, encontrando-se protegido pelo sigilo legal”.

Segundo a reportagem, o homem é professor do curso de letras. A UFV esclareceu, ainda por meio de nota, que as informações apresentadas pela revista não foram transmitidas pela Universidade, “que apura o caso com o máximo rigor e seriedade.”

“A comissão responsável finalizou a fase de instrução processual e, em breve, após análise das provas que foram reunidas e dos argumentos da defesa, indicará se haverá ou não o indiciamento.”

Em outubro de 2019, a UFV informou que encaminhou a denúncia ao Ministério Público Federal e que jamais será omissa diante dos fatos e da necessidade da apuração.

“A UFV jamais se omitirá diante da necessidade de apuração e investigação de quaisquer fatos que, nas dependências dos campi universitários, atentem contra os princípios que regem a gestão pública. Dessa forma, não nos desviaremos das condutas inerentes à boa governança, dentre as quais é necessário destacar o absoluto respeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, pois sem o devido processo legal não pode existir democracia”.

