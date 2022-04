Uma professora temporária da Secretaria de Educação do DF foi presa após ensinar receitas de culinária com maconha (Cannabis) pelas redes sociais.

O flagrante aconteceu nessa quinta-feira (7) e a mulher, 33 anos, deve responder pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, a servidora era monitorada há cerca de um mês.

A 38ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) cuida do caso. De acordo com a corporação, ela estava sendo investigada após anunciar a venda de LSD nas suas redes sociais. Dentre as receitas ensinadas pela professora, estava a manteiga de Cannabis. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa da autora, situada no Riacho Fundo.

Na busca, foram apreendidas porções de maconha, LSD, MDMA e uma balança de precisão. Ela foi encaminhada para a delegacia e autuada em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Após a prisão, foi recolhida à carceragem e, caso condenada, pode pegar de 5 a 15 anos de prisão. Em nota, a Secretaria de Educação informou que a profissional foi afastada do cargo.

Megaoperação de tráfico

Agentes da 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) deram cumprimento a mandados de busca e prisão em Ceilândia, Samambaia e Sol Nascente (DF), na manhã desta sexta-feira (8).

A operação, denominada Espada de São Miguel, tem como objetivo desarticular um esquema de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ao todo, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva e 24 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Fonte: Estado de Minas