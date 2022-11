Uma mulher morreu após um carro bater na moto que ela conduzia e arrastar a motocicleta por 170 metros, na noite de sexta-feira (4), na BR-459, entre Pouso Alegre e Congonhal.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a professora Maria Joseane Rosa da Silva, de 43 anos, chegou a ser socorrida com vida, mas morreu ao dar entrada no hospital.

O acidente aconteceu por volta das 19h30, quando um carro colidiu na traseira da moto. O veículo perdeu o controle de direção após o choque e, desgovernado, arrastou a motocicleta até invadir a contramão de direção e bater de frente com outro carro.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, todas a vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

Os motoristas dos carros sofreram lesões leves. A passageira do veículo atingido na contramão teve lesões graves. Já a mulher que conduzia a moto morreu ao chegar no hospital.

O homem que dirigia o veículo que bateu na moto, conforme a PRF, é inabilitado e se recusou a fazer o teste de etilômetro. A polícia não informou, até a última atualização desta reportagem, se ele foi liberado.

