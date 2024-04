A professora de uma escola da rede estadual que teve a própria moto queimada por um aluno ganhou um novo veículo após comoção pública. Michele Alves, professora em Salto da Divisa, no Vale do Jequitinhonha, se encontrou nesta quarta-feira (17) com o vice-governador Mateus Simões, que entregou o presente.

O caso aconteceu na última semana onde um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido. A motivação do crime seria o descontentamento por não conseguir se matricular em uma escola da rede pública.

“Eu estava lá dentro dando aula e o pessoal começou a falar ‘corre que sua moto está pegando fogo’. Destruiu tudo, não sobrou nada. Afetou minha vontade de dar aula, eu estava pensando em desistir. Eu estava desanimada, mas o que eu posso dizer? Agora eu não vou desistir“, declarou Michele.

Segundo a assessoria de Mateus Simões, a moto foi comprada com o dinheiro do próprio vice-governador, que teria compadecido com a história da professora.

“Quando eu vi seu caso, fiquei tocado. Eu não consigo tirar seu trauma, mas eu queria trazer para você pelo menos a substituição da moto para que você nunca perca a alegria de lecionar. Dar aula é muito importante para os meninos. Como eu sou professor, toda vez que acontece algo que pode desanimar o professor de dar aula eu fico preocupado“, afirmou o vice-governador enquanto entregava o presente.

O momento foi compartilhado em vídeo nas redes sociais de Mateus Simões, que esteve no Vale do Jequitinhonha nesta semana.

Fonte: O Tempo