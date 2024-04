Uma onça-parda foi encontrada morta nesta quarta-feira (17) à beira da rodovia MGC-135, no Distrito de Nova Esperança, zona rural de Montes Claros, no Norte de Minas.

O corpo do animal estava à margem da via, na altura do km 316, próximo à entrada da Comunidade Pedra Preta.

Segundo a Polícia Militar, o animal já estava em putrefação e foi retirado da rodovia. Há a suspeita de que a onça tenha morrido após ser atropelada.

A onça-parda é um animal noturno, que costuma sair para caçar ao entardecer e possui capacidade de visão noturna mais aguçada que a dos humanos.

