Durante a reunião na Câmara Municipal de Formiga, nessa segunda-feira (8), o dentista Ricardo Ávila de Paiva fez uso da “Tribuna do Povo” e destacou a necessidade de apoio às entidades filantrópicas do município.

Em sua explicação, Ricardo falou sobre a importância das entidades filantrópicas na prestação de serviços essenciais à comunidade, atendendo às demandas mais vulneráveis da população.

Ressaltou também a dependência dessas entidades de emendas impositivas dos vereadores ao longo dos anos, além das dificuldades enfrentadas para obter recursos do poder público.

Ele chamou a atenção para o fato de que as entidades filantrópicas contam com apoio limitado por parte do poder público municipal, e enfrentam obstáculos para receber recursos dos governos estaduais e federais, já que os repasses muitas vezes precisam passar pelo caixa da Prefeitura antes de chegar às instituições beneficiadas.

O profissional ressaltou ainda a existência de recursos destinados a algumas dessas entidades por meio de deputados, que estão parados no poder Executivo há quase um ano, gerando preocupações quanto à efetividade do repasse desses recursos.

Além disso, Ricardo Ávila de Paiva ressaltou a importância de se elevar o piso salarial dos profissionais da odontologia, em linha com a valorização desses servidores e a garantia de um atendimento de qualidade à população.

Os vereadores presentes se mostraram solidários com a causa das entidades filantrópicas e se disponibilizaram a intensificar esforços para cobrar mais pelo apoio a essas instituições, porém, solicitaram que reforcem a comunicação com a Câmara para no que tange às necessidades das instituições.

