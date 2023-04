Os vereadores aprovaram e votaram a favor, durante a 104ª reunião ordinária, realizada na segunda-feira (3), o Projeto de Lei 473/2023 que homenageia Silvo Belo de Castro com nome de rua. O PL passa a denominar a rua Silvo Belo de Castro a atual rua S, localizada no bairro Planalto. A homenagem e o projeto são de autoria do vereador Flávio Martins.

Durante a votação, as filhas de Silvo, Elisania de Castro Belo, Maria Inês de Castro e Hortência de Castro Silva, estiveram no plenário e acompanharam de perto a homenagem ao pai.

Silvo Belo morreu aos 87 anos, foi casado com Maria Cândida de Castro, por mais de 60 anos e tinha 7 sete filhos. Foi negociante na compra e venda de gado. Era uma pessoa de muitos amigos e religioso.

Outros projetos aprovados

Projeto de Lei n.º 483/2023 — Autoriza o Poder Executivo a abrir, no orçamento vigente, crédito especial no valor de R$ 290.385,08, que serão utilizados a fim de propiciar a continuidade de serviços essenciais à saúde ofertados à população formiguense.

Projeto de Lei nº 484/2023 — Revoga dispositivo da Lei nº 5.177, de 10 de julho de 2017, que regulamenta o programa assistencial de Benefícios Eventuais no âmbito do Município de Formiga. Conforme Mensagem n.º 023/2023, a revogação em questão tem como escopo conferir celeridade ao processo para acesso ao benefício eventual, indo ao encontro dos princípios do Decreto Nacional nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007.

Fonte: Câmara Municipal