Integrantes de uma associação criminosa especializada na migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos, Austrália e países da Europa são alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) desencadeada na manhã desta quarta-feira (12), em Governador Valadares, região do Vale Doce de Minas Gerais. Conforme a PF, os criminosos chegavam a cobrar R$ 100 mil por documentos.

De acordo com a PF, foram cumpridos mandados de buscas e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Governador Valadares, nas residências e na empresa dos investigados.

“Foram apreendidos aproximadamente 3.700 dólares australianos (R$ 12,3) e R$ 31 mil, além de impressoras, guilhotinas, carimbo e computadores possivelmente utilizados na falsificação de documentos”, diz nota da PF.

Brasileiros detidos na fronteira mexicana com os Estados Unidos disseram à PF que os suspeitos faziam a travessia de migrantes pelo deserto. “Eles também são investigados pela falsificação de documentos, pelos quais chegavam a cobrar cerca de 20 mil dólares (cerca de R$ 99 mil) por migrante, que eram apresentados à autoridade consular australiana com a finalidade de obter vistos”, diz a PF.

As investigações contaram com informações de autoridades americanas e australianas. Ainda conforme a PF, os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, promoção de migração ilegal e falsificação de documento particular podendo, se condenados, cumprirem até 13 anos de reclusão.

