Quase 800 quilos de maconha foram incinerados pela Polícia Civil de Minas Gerais. A droga havia sido apreendida na forma de tabletes prensados em Iturama, no Triângulo Mineiro. Três suspeitos de tráfico foram detidos.

A incineração foi realizada na terça-feira (7), com autorização do Poder Judiciário – desde que fosse reservada a quantidade necessária para exames e contraprova. Em menos de três horas, toda a droga apreendida foi destruída, com a formalização do auto de incineração.

A destruição do material ilícito, que contou com a equipe da Delegacia Regional de Polícia Civil em Iturama. A operação contou com a participação de representantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária.

Fonte: Hoje em Dia