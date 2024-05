O ex-narrador Galvão Bueno usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para “rasgar” elogios ao Atlético. O time mineiro venceu o Rosario Central por 1 a 0 na noite dessa terça (7) e garantiu, de forma antecipada, a classificação às oitavas de final da Libertadores.

“O Atlético continua 100%! Atropela quem vier pela frente! Dessa vez, o difícil Rosario Central e na Argentina! Galo, forte e vingador, está mandando na Libertadores”, escreveu Galvão no Instagram.

Desde a chegada do técnico Gabriel Milito, o Galo ainda não perdeu. Foram doze jogos, com oito vitórias e quatro derrotas. A equipe volta a entrar em campo na próxima terça-feira (14) diante do Peñarol, no estádio Campeón del Siglo, no Uruguai, pela quinta rodada da Libertadores.

Galvão comenta sobre momento do Flamengo

Além de falar da boa sequência do Galo na Libertadores, Galvão aproveitou para criticar o momento vivido pelo Flamengo. A equipe treinada por Tite perdeu para o Palestino, por 1 a 0, e caiu para a 3ª posição do Grupo E.

“E o Flamengo, hein? Cada dia pior!! Mais um vexame na Liberta!! Perdeu pra um time de terceira categoria e agora está fora da zona de classificação. Uma vergonha!! Seu Tite, esse seu futebol posicional e seu conservadorismo não vão levar o Flamengo a lugar algum!!”, opinou Galvão.

Fonte: Hoje em Dia