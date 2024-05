Treze adolescentes supostamente vítimas de agressão, importunação e assédio sexual por parte de um treinador de handebol, foram levados para o Conselho Tutelar de Pompéu, no Centro-Oeste de Minas.

O caso ganhou repercussão após circular nas redes sociais, na noite dessa terça-feira (7), imagens de Francisco Júnior Correa Mota agredindo um dos alunos. Ele é treinador da Associação Esportiva Gustavo Elias (AESGE).

A reportagem tentou contato com o treinador, porém, sem retorno até o momento.

Os adolescentes integram uma equipe de handebol. O rapaz agredido é natural do Mato Grosso e estava no município para treinamento.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), após denúncia, os policiais encontraram no local os 13 adolescentes. Devido às denúncias, os militares encaminharam todos para um abrigo de responsabilidade do Conselho Tutelar.

O Portal Gerais teve acesso a vídeos em que o treinador aparece agredindo um adolescente com um tapa no rosto. Contudo, a polícia não encontrou a vítima.

O mesmo professor é suspeito de ter praticado injúria racial contra um adolescente de Sete Lagoas, durante o JEMG realizado em Pompéu no ano de 2023

A Polícia Civil chegou a abrir um inquérito para investigar o caso na qual indiciou o professor por injúria racial. Na ocasião, o professor negou ter tido a intenção de ofender a vítima.

Em nota a Federação Mineira de Handebol informou, nesta quarta-feira (8), a suspensão preventiva do treinador. Ao todo, a entidade recebeu só no dia de hoje 130 denúncias envolvendo o homem.

De acordo com a nota, o presidente da Federação Luiz Fernando Andrade instaurou um Procedimento Disciplinar Administrativo para apurar os fatos. Ainda conforme a Medida Cautelar, “fica determinado a suspensão imediata do treinador pelo período inicial de 60 dias dos Campeonatos Mineiros de Handebol e de todos os eventos promovidos pela Federação Mineira de Handebol em todo o âmbito do estado de Minas Gerais, sendo eles presenciais ou on-line”.

Ainda conforme a nota, “fica ainda determinada a convocação de uma Comissão Disciplinar para homologação da decisão e sanções administrativas subsequentes.”

Outras esferas

A decisão também determina que “além disso, fica por fim determinado a comunicação da Confederação Brasileira de Handebol, do Conselho Regional de Educação Física, da Polícia Civil da cidade de Pompéu e da Procuradoria Municipal de Pompéu para conhecimento dos fatos, e providências subsequentes.”

“Atitudes assim não são compactuadas por esta entidade. Devemos sempre zelar pela moralidade, pela ética profissional, e princípios de cada um dos atletas, pois o meio esportivo jamais tem espaço para atitudes banais como esta que circula aos nossos olhos”, afirma o presidente em nota.

A Federação Mineira de Handebol através de seu Presidente finaliza que não cessará os trabalhos até a responsabilização dos autores, e informa a fins de transparência, que além da denúncia de agressão física, também chegou a esta entidade outras denúncias sobre o mesmo treinador, o qual serão encaminhadas imediatamente aos órgãos competentes para apuração e responsabilização civil e criminal.

Fonte: Portal Gerais