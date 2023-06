Na noite dessa terça-feira (27), durante patrulhamento, após um roubo registrado em um estabelecimento comercial em Córrego Fundo, militares localizaram em Furnastur um jovem, de 22 anos.

Ele estava com uma bucha de maconha e um telefone que havia sido roubado.

De acordo com a PM, ainda durante a ação, foram presos no bairro do Rosário, em Formiga, mais três jovens, de 18, 20 e 23 anos. Com eles foram apreendidos dois aparelhos celulares e um veículo.

Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia.

Fonte: Polícia Militar