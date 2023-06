Um carro bateu na traseira de um trator na LMG-814, em Liberdade (MG).

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, quatro pessoas ficaram feridas e tiveram ferimentos leves. O condutor do trator, de 44 anos, segundo a PMR, não possuía habilitação para dirigir o veículo.

O acidente aconteceu na tarde desse sábado (10). Segundo a polícia, o motorista do carro, um homem de 35 anos, disse que transitava pela rodovia quando, se deparou com um trator na pista, não sendo possível evitar a colisão.

A polícia destacou que quatro pessoas se feriram com ferimentos leves no acidente. As vítimas, segundo a PMR, foram levadas ao hospital de Liberdade.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do trator foi liberado após assinar termo de comparecimento ao fórum de Aiuruoca.

