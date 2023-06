Um jovem de 21 anos morreu após tombar o carro que dirigia e ser arremessado parcialmente para fora do veículo na BR-459, em Ipuiuna (MG).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no km 62 da rodovia e não no trecho que estava interditado desde janeiro e foi liberado neste sábado (10).

Conforme a polícia, por volta das 18h30 de sábado, o motorista seguia de Senador José Bento para Ipuiuna, quando, já no município que tinha como destino, perdeu o controle de direção do veículo, que invadiu o acostamento e bateu na sarjeta do lado oposto.

Segundo a PRF, neste momento, o carro tombou e o motorista foi parcialmente arremessado para fora do veículo.

O jovem de 21 anos, morador de Senador José Bento, era o único ocupante do veículo. De acordo com a polícia, ele já estava sem vida quando as equipes médicas e policiais chegaram ao local.

Depois da realização da perícia, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML de Poços de Caldas.

Fonte: G1 Sul de Minas