Agora é oficial. Em mensagem publicada nesta tarde de domingo (11) em suas redes sociais, o Atlético confirma que o argentino Eduardo Coudet não é mais o técnico da equipe. A informação havia sido antecipada por O Tempo Sports pela manhã.

“Não existe mais ambiente para ele no clube. Ele pediu demissão. Disse para todo o elenco que não o veriam mais”, já havia afirmado mais cedo uma fonte do clube à reportagem.

Á tarde, ao comunicar oficialmente a decisão, o Atlético foi bem sucinto. Confira abaixo a íntegra da nota postada pelo clube:

“O Galo informa que: 1. Ontem, dia 10/06/2023, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Coudet comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do clube; 2. Diante do fato, Coudet não é mais o nosso treinador”.

Agora, os acertos serão com o empresário do técnico. A diretoria do Atlético busca se resguardar juridicamente para não ter prejuízos financeiros.

O clube entregou a situação Departamento Jurídico e admite inclusive acionar a Justiça por multa contratual, que seria da ordem de R$ 20 milhões, segundo apurou a reportagem.

Coudet foi contratado pelo Atlético no fim do ano passado, com previsão de ficar até o fim de 2024.

No comando do clube, Coudet disputou 35 jogos. Foram 21 vitórias, oito empates e seis derrotas (67,6% de aproveitamento). Nestas partidas, o time marcou 53 gols e sofreu 26. Ele levou o time à conquista do Mineiro, mas foi desclassificado da Copa do Brasil.

Entenda

Após o empate em 1 a 1 com o Bragantino, no Mineirão, na noite deste sábado (10), Coudet se mostrou insatisfeito com as perdas de jogadores do elenco e a falta de perspectiva de reposição.

Em sua entrevista coletiva, Coudet estava visivelmente chateado, usou tom menos enérgico e falou bem menos do que o normal.

Como em função da data Fifa o elenco do Atlético só volta a se apresentar na quarta-feira (14), Coudet já havia viajado para a Argentina na manhã deste domingo (11).

O Galo só volta a jogar no dia 21, contra o Fluminense, no Rio de Janeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

