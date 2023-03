O atacante Richarlison se lesionou neste sábado, logo no início do jogo do Tottenham contra o Southampton, pela 28ª rodada da Premier League. O brasileiro começou como titular, mas precisou ser substituído ao cinco minutos e saiu de campo chorando muito. A partida acabou empatada em 3 a 3.

O atacante foi convocado pela seleção brasileira para o amistoso contra o Marrocos, no dia 25 de março.

O Tottenham ainda não informou qual foi exatamente o problema com Richarlison, mas o jogador saiu do gramado do estádio St. Mary com o meião da perna direita abaixado.

O primeiro tempo do jogo deste sábado ainda teve outros três jogadores saindo de campo lesionados: Bella-Kotchap e Bednarek, do Southampton, e Ben Davies, do Tottenham.

Caso confirmada, essa será a terceira lesão sofrida pelo atacante brasileiro na atual temporada. A primeira foi na panturrilha esquerda, em outubro, e a outra ocorreu durante a Copa do Mundo, no Catar.

Por causa desses problemas físicos, Richarlison perdeu 13 dos 39 jogos do Tottenham na atual temporada (sem contar o deste sábado contra o Southampton). O atacante marcou dois gols e deu duas assistências.

Ele chegou a reclamar publicamente do técnico Antonio Conte sobre a falta de espaço no time em 2022/23, logo após a eliminação da equipe inglesa da Champions League, mas o treinador rebateu usando esse argumento das lesões.

