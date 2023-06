O prefeito de Campestre (MG), Marco Antônio Messias Franco (UB), registrou boletim de ocorrência relatando ter sido agredido com socos e pontapés, na madrugada deste domingo (11), em festa junina realizada na cidade. A Polícia Militar faz buscas para localizar o homem.

No boletim de ocorrência, o prefeito disse que estava na praça Brasil, na noite desse sábado (10), participando das festividades do evento “Arraia Vira o Santo”. Durante a festa, ele relatou que o suspeito, um homem de 36 anos, por diversas vezes, passou a chamá-lo de “ladrão, vagabundo, sem vergonha”.

Conforme relatado pelo prefeito no BO, ele disse ter ignorado os xingamentos e relatou que o suspeito continuou provocando durante toda a noite.

Já no fim do evento, na madrugada deste domingo, o prefeito disse à polícia que o suspeito foi até a direção dele e, desta vez, passou a agredi-lo com socos e pontapés. As agressões, conforme o prefeito, causaram lesões no couro cabeludo, na mão direita e fratura na fíbula da perna direita.

Depois do caso relatado pelo prefeito, a Polícia Militar passou a realizar buscas pelo suspeito. A PM fez rastreamento no local da festa, nas imediações do evento e na residência do suspeito. Até a última atualização desta reportagem do portal G1, o homem não havia sido localizado pelos policiais.

Fonte: g1 Sul de Minas