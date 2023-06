Um rubi chamado Estrela de Fura, de 55,22 quilates, extraído em Moçambique, na África, acaba de se tornar a maior pedra preciosa do gênero a ser vendida na história, alcançando US$ 34,8 milhões (cerca de R$ 170 milhões) em leilão realizado em Nova Iorque (EUA) pela Sotheby’s.

Segundo a agência russa de notícias Sputnik, o recorde mundial anterior pertencia ao rubi Sunrise Ruby, de 25,59 quilates, extraído da Birmânia, e leiloado em maio de 2015, na Suíça, por US$ 30,3 milhões.

Uma porta-voz da Sotheby revelou à imprensa que o comprador do Estrela de Fura era um “colecionador particular do Oriente Médio”. A joia, que a casa de leilões descreveu como sendo “única na história”, se distingue pelo tom vermelho vívido, fluorescência e “excelente clareza”.

Segundo Quig Bruning, chefe do departamento de joias da Sotheby’s nas Américas, explicou à Sputnik que a singularidade dessa joia também é definida por seu tamanho: “É uma verdadeira maravilha da natureza. Qualquer rubi que sai da terra e acaba ultrapassando os cinco quilates quando polido é uma raridade. Um rubi de 10 quilates é muito raro. Vinte quilates é quase inédito. Um rubi de mais de 50 quilates único na história”.

A pedra recebeu o de Estrela de Fura em homenagem à empresa que o descobriu, a Fura Gems, com sede em Dubai, nos Emirados Árabes. De acordo com o site da mineradora, as operações em Moçambique começaram em 2017 e detém o principal cinturão produtor de rubi da África, cobrindo 580 km².

