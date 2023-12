Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um caminhão deixou quatro pessoas feridas na manhã dessa quinta-feira (21) na BR-262, no município de Campos Altos. O acidente aconteceu por volta das 09h15, na altura do KM 583.

De acordo com informações, no local, houve uma colisão lateral envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e um caminhão baú.

Com o impacto, quatro ocupantes da caminhonete ficaram feridos e foram levados pela equipe de resgate da Triunfo Concebra para a UPA de Araxá. O motorista do caminhão foi atendido pela equipe no local.