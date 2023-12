A Polícia Civil de Minas Gerais realizou, nessa quinta-feira (21), uma ação de solidariedade voltada para as crianças da Instituição Vila de Nazaré, em Divinópolis.

Conforme a PC, a iniciativa contou com a participação de integrantes de todas as carreiras da Polícia Civil, e foi importante para fortalecer os laços com a comunidade.

Os servidores da Delegacia Regional apadrinharam crianças em situação de vulnerabilidade. Foram distribuídos presentes e realizadas atividades lúdicas.