Quatro pessoas ficaram feridas após um elevador de um prédio residencial despencar do terceiro andar até o fosso, no bairro Chácara Bom Retiro, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste domingo (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as quatro pessoas que estavam no elevador se feriram. Uma das vítimas sofreu fratura exposta no tornozelo, com sangramento intenso. As demais vítimas conseguiram sair sozinhas após as portas serem abertas.

Duas das pessoas foram socorridas pelo Samu para atendimento em um hospital da região.

Ainda segundo os militares, não há informações sobre o que teria provocado o acidente, mas que o elevador teria passado por inspeção da empresa de manutenção em 10 de julho, e que estaria apto para funcionar por mais um ano, data da nova vistoria.