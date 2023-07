Um motociclista de 36 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com uma caminhonete na BR-356, em Ouro Preto, na região Central de Minas, neste domingo (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima vinha de São Paulo e iria se hospedar em Mariana, na mesma região, quando aconteceu a batida. A caminhonete feito uma conversão quando a moto não conseguiu parar e colidiram.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado em uma ribanceira ao lado da rodovia. Na hora do resgate, os militares encontraram o homem inconsciente e com sangramento na cabeça. Por conta da gravidade dos ferimentos, foi socorrido de helicóptero para o pronto-atendimento do Hospital João XXIII. O estado de saúde não foi informado.

A rodovia chegou a ser interditada para o pouso da aeronave, mas o fluxo de veículos foi liberado instantes depois.