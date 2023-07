Um homem de 41 anos ficou gravemente ferido após bater na traseira de um táxi na MG-290, em Ouro Fino (MG). O acidente aconteceu neste sábado (22), na altura do km 62.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente envolveu dois veículos, um Gol e o táxi. O motorista do Gol teria invadido a contramão de direção e batido na roda traseira do carro do taxista. Ele contou aos policiais que teria dormido ao volante.

O condutor do táxi tem 49 anos e é de Ouro Fino. Ele não ficou ferido e estava sozinho no carro.

Já o motorista do Gol foi socorrido com ferimentos graves e fratura no pé esquerdo. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Ouro Fino.