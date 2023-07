O Corpo de Bombeiros Militar de Arcos foi acionado por volta das 12h, desse sábado (22), para atendimento de um acidente envolvendo uma carreta na BR-354, nas proximidades de um local conhecido como Córrego das Almas, em Arcos.

Ao chegar no local, a guarnição se deparou com a carreta tombada lateralmente ocupando metade da pista de rolamento. O condutor da carreta já se encontrava fora do veículo, sem ferimentos. Uma equipe do Samu foi acionada para atendimento do condutor do veículo, porém, o mesmo recusou atendimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a carreta, emplacada na cidade de Cafelândia, seguia no sentido de Formiga para Arcos e chegando próximo ao local conhecido como Córrego das Almas, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo em uma descida vindo a sair fora da pista e colidindo contra um barranco. Com o impacto, o tanque de combustível foi danificado e causou vazamento de combustível.

A equipe do Corpo de Bombeiros desligou as baterias do veículo para evitar riscos de incêndio.