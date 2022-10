A Polícia Civil revelou que o produto estava sendo descarregado em um armazém, na cidade mineira, local onde os suspeitos estariam tentando comercializar a carga. Os dois homens, um de 27 e outro de 30 anos, foram presos pelo crime de receptação qualificada.

Em pesquisa sobre o veículo utilizado pelos suspeitos para o transporte das sacas de café, os policiais ainda identificaram tratar-se de produto de roubo, ocorrido no dia 4 de outubro, em São José do Rio Pardo (SP). Não foram encontrados sinais de adulteração no veículo.