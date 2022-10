Nesse domingo (16), um princípio de incêndio foi registrado em uma residência na rua Maria Inácia, no Centro de Capitólio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Piumhi, o fogo teria sido causado por um morador do local, o qual teria jogado um cigarro aceso em um cesto de lixo, que continha material inflamável, ocasionando grandes labaredas de fogo.

Ainda de acordo com os bombeiros, os militares foram acionados por uma funcionária de um restaurante que fica nas proximidades, mas ao chegarem ao local, as chamas já haviam sido contidas por um Policial Militar que estava de folga, com o uso de um extintor.

O morador que aparentemente reside sozinho na casa, fugiu do local logo após o ocorrido.

Os bombeiros realizaram os trabalhos de praxe no local, efetuando o rescaldo e avaliando possíveis riscos.

Ninguém ficou ferido.

Como prevenir incêndios em residências?