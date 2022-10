O líder religioso de uma igreja em Porto Velho foi preso nesta segunda-feira (17), suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantil em seu celular, incluindo um vídeo em que um bebê de menos de um ano é violentado.

O homem, que não foi identificado pela Polícia Federal, costumava adquirir e compartilhar o material em grupos do Whatsapp e Telegram. Em uma das conversas, um dos membros da comunidade chega a dizer que o investigado é “uma máquina de pornografia”.

O religioso virou alvo de investigação em março deste ano, após denúncias à PF de uma ONG (Organização Não Governamental) dos Estados Unidos.

Com “indícios robustos” de que o homem havia cometido crimes sexuais contra crianças e adolescentes, a corporação pediu a quebra do sigilo telefônico do suspeito, conseguindo provas dos crimes que levaram à prisão preventiva dele, em uma operação apelidada de “Fallen Angel” (Anjo Caído, em português) que, segundo a teologia protestante e católica, é o anjo que acaba se entregando “às trevas e ao pecado” e é expulso do paraíso.

Além da prisão, também foram executados dois pedidos de busca e apreensão em residências na capital de Rondônia, também na manhã desta segunda. O aparelho celular do suspeito foi apreendido e deve passar por perícia.

Ele pode responder por estupro de vulnerável e produção, compartilhamento e armazenamento de conteúdo relacionado à pornografia infantil, com penas que, somadas, podem ultrapassar 30 anos de prisão. O líder religioso será encaminhado ao presídio em Porto Velho, onde ficará à disposição da Justiça.

Fonte: O Tempo