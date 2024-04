A Secretaria de Estado de Saúde (SES), confirmou nessa terça-feira, (9), as primeiras quatro mortes em decorrência da dengue na cidade de Passos em 2024. Outras 3 mortes estão em investigação e, se confirmadas, elevarão para 7 o número de registros. Na microrregião de Passos já são 26 mortes.

Dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses da SES apontam que Cássia, com oito mortes com suspeita de dengue, é o município com maior número de registros de óbitos na região neste ano, seguido por Passos, Piumhi, que tem cinco mortes suspeitas, Carmo do Rio Claro (três óbitos em investigação), Capetinga (dois), e Guapé, Itamogi e Monte Santo de Minas, que tem uma morte suspeita cada.

O número de casos da doença segue em crescimento na região. Nesta semana, foram quase 10 mil novos registros. Até a última segunda-feira Passos registrava 10.697 casos prováveis de dengue, número superior ao do ano passado no mesmo período, que somava 9.223 casos.

Fonte: 104 FM