Um homem morreu após perder o controle de direção de um caminhão-tanque na noite dessa quinta-feira (5) na MG-456, entre Heliodora e Campanha (MG).

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo estava carregado com 20 mil litros de gasolina.

Ainda conforme a PMR, o motorista perdeu o controle do veículo e atravessou a pista ao fazer uma curva na altura do km 22. Em seguida, o veículo caiu em uma ribanceira.

Adriano Nascimento da Silva, 44 anos, chegou a ser socorrido por uma ambulância municipal até uma Unidade Básica de Saúde de Heliodora, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista prestava serviço no seu caminhão particular com placas de Magé (RJ). Segundo a PMR, ele estava sozinho no veículo e por isso não foi possível pegar informações sobre o itinerário a ser percorrido.

O local foi sinalizado pela Polícia Militar Rodoviária, que esteve no local para dar suporte na retirada do caminhão. Na manhã desta sexta-feira (6), o Corpo de Bombeiros esteve no local e colocou espuma na pista para combater o risco incêndio.

