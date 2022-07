Segundo a Polícia Militar, o homem que foi apedrejado foi encontrado caído no chão inconsciente. Ele foi socorrido até a Santa Casa. Ao lado dele, havia uma pedra com marcas de sangue.

Pouco depois, a polícia recebeu informações de que outras três pessoas deram entrada na Santa Casa com ferimentos causados por arma de fogo. Uma das vítimas foi baleada no peito e no braço, a outra também levou um tiro no braço e a terceira pessoa levou um tiro nas nádegas.