Uma borracharia pegou fogo na Via Expressa, no bairro Jardim Marrocos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O incêndio começou por volta das 9h30, desta quinta-feira (25).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local fica ao lado de um galpão com grande volume de pneus estocados. Há risco do fogo se alastrar para imóveis vizinhos.

Ninguém ficou ferido.

Segundo os bombeiros, foram empenhadas 10 viaturas, o combate foi realizado por três frentes de ataque, e 100 mil litros de água foram utilizados até o momento.

Ainda de acordo com os bombeiros, a estrutura da loja de pneus desabou. Um caminhão que estava estacionado no fundo do imóvel foi atingido e 50 famílias das mediações foram evacuadas e levadas para o Abrigo Bela Vista.

De acordo com o Transcon, empresa que gerencia o trânsito em Betim, até às 15h08, a faixa no sentido Betim estava parcialmente interditada, o trânsito flui apenas na faixa esquerda. No sentido BH, às 15h06 a via foi totalmente liberada.

