Um homem de 49 anos morreu após um avião de pequeno porte cair nesse domingo (14), em uma região de mata próxima ao Pico do Ana Moura, no município de Timóteo, na Região do Vale do Aço. A vítima pilotava o avião e morreu na hora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 9h no Pico do Ana Moura – conhecido como Pelonha, mas, por ser uma região de difícil acesso, os bombeiros só foram acionados depois das 16h.

A vítima seria o piloto Lester Osório Gontijo Ferreira, morador de Ipatinga, município também na região do Vale do Aço. Ainda não há informações sobre as causas do acidente. A perícia da Polícia Civil também atua no local da queda.

Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão responsável pelas atividades de investigação de acidentes aeronáuticos, foi acionada para os serviços de perícia que devem ocorrer no local da tragédia na manhã desta segunda-feira (15).

