O CRAS 1 promoveu uma roda de conversa com o tema: “Agosto Lilás – prevenção da violência contra a mulher” no grupo Bem Estar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) em parceria com a Polícia Militar, na última segunda-feira (22).

O sargento, Francisco, e a Cabo, Ana Campos, falaram sobre os tipos de violência e as medidas protetivas de acordo com a Lei 11.340 – Lei Maria da Penha e esclareceu sobre o trabalho da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.

Na terça-feira (23), também foi realizada uma palestra com a mesma temática em parceria com o CREAS. A Assistente Social Jaqueline trouxe informações sobre a história da Sra. Maria da Penha, bem como os fundamentos da Lei 11.340 que foi batizada com o seu nome, os tipos de violência e os canais de denúncia.

A palestra foi aberta para toda a comunidade e contou com a participação de 18 pessoas que puderam usufruir do momento para esclarecimentos de dúvidas.

Fonte: Decom