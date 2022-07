Julho é o mês de conscientização das Hepatites Virais e a Secretaria Municipal de Saúde realiza testes rápidos para Hepatite B, Hepatite C, HIV e Sífilis em todos os postos de saúde. O cidadão deve procurar o PSF mais próximo de casa para mais informações e horário de testagem. Em 30 de julho haverá o Dia D de testagem no Complexo de saúde, de 08h às 12h.

Nos últimos anos os casos confirmados de hepatites virais têm diminuído em Formiga. Em 2018 foram 9 casos confirmados, em 2019 foram 10, seguindo em queda nos anos seguintes: 2020 teve 7 casos; 2021 foram 04 e 2022 são 03 até o momento.

O dia mundial da luta contra as hepatites virais é 28 de julho. As hepatites virais são doenças causadas por diferentes vírus, com características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. Possuem distribuição universal e são observadas diferenças regionais de acordo com o agente etiológico.

As hepatites virais A e E são transmitidas pela via fecal-oral e estão relacionadas às condições de saneamento básico, higiene pessoal, relação sexual desprotegida (contato boca-ânus), e qualidade da água e dos alimentos. As hepatites virais B, C e D são transmitidas pelo sangue (via parenteral, percutânea e vertical), esperma e secreção vaginal (via sexual).

A transmissão pode ocorrer pelo compartilhamento de objetos contaminados, como lâminas de barbear e de depilar, escovas de dente, alicates e acessórios de manicure e pedicure, materiais para colocação de piercing e para confecção de tatuagens, materiais para escarificação da pele para rituais, instrumentos para uso de substâncias injetáveis, inaláveis (cocaína) e pipadas (crack).

Pode ocorrer a transmissão também em acidentes com exposição a material biológico, procedimentos cirúrgicos, odontológicos, hemodiálise, transfusão, endoscopia, entre outros, quando as normas de biossegurança não são aplicadas. A transmissão vertical pode ocorrer no momento do parto. O risco é maior para hepatite B, ocorrendo em 70 a 90% dos casos cujas gestantes apresentam replicação viral. Na hepatite C, a transmissão vertical é menos frequente.

Fonte: Decom