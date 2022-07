Na manhã desta quinta-feira (14), a Prefeitura Municipal de Formiga divulgou um vídeo em que o Prefeito, Eugênio Vilela, a vice-prefeita, Adriana Prado, e o Secretario de Gestão Ambiental, Humberto Cunha, apresentam as obras da quarta célula do Aterro Sanitário de Formiga, recém construída.

De acordo com Humberto Cunha, serão aproximadamente 10 mil metros quadrados de área impermeável, que somada à área da terceira célula, totaliza 20 mil metros. “Essa é a primeira etapa, onde nós estamos colocando a manta de impermeabilização e, posteriormente, serão feitos os drenos com os quais ela já estará pronta para uso”, enfatizou.

O Chefe do Executivo, no mesmo vídeo trazido a público, relembrou: “no meu primeiro mandato nós construímos a terceira célula e agora estamos construindo, como o Humberto disse, a nossa quarta célula. É muito importante para manter a qualidade do aterro sanitário e o correto uso para o condicionamento dos resíduos domésticos que são recolhidos diariamente pela nossa Secretaria de Gestão Ambiental”.

Fonte: Decom