O Ministério Público deflagrou na manhã desta quinta-feira (25) uma operação contra crimes licitatórios e desvio de dinheiro público em Alfenas.

Segundo o MP, foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão em Alfenas, Paraguaçu e Três Pontas. Três deles em repartições da Prefeitura de Alfenas.

O Ministério Público estiva que os valores desviados chegam a R$ 4 milhões.

Além do cumprimento dos mandados, o MP ofereceu denúncia contra sete pessoas pelos crimes de organização criminosa, embaraço à investigação de organização criminosa e por cinco crimes licitatórios.

De acordo com o MP, a Operação Portfólio tem como objetivo apurar e reprimir crimes licitatórios e outros contra a administração pública, praticados no contexto de contratações superfaturadas para a realização de obras e serviços públicos, mediante um acordo em pagamento de imóveis do município aos contratados.

As investigações

Durante as investigações, o MP identificou um esquema para o desvio de recursos públicos, por intermédio de empresas do setor de loteamentos beneficiadas por agentes políticos em detrimento de outras possíveis interessadas em contratar com o poder público.

Participam das diligências sete promotores de Justiça, cinco servidores do MPMG e 46 policiais militares.

As investigações continuam.

Fonte: G1