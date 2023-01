Uma batida entre um carro e caminhão deixou quatro mortos nesta terça-feira (31), na BR-365, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Patos de Minas, no Triângulo Mineiro.

Equipes de salvamento, atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Segundo informações do condutor da carreta, o motorista do automóvel perdeu o controle do carro, invadiu a contramão e colidiu com o caminhão.

Quando as equipes dos bombeiros chegaram ao local, encontraram o motorista da carreta consciente e com escoriações. No carro, havia três pessoas mortas e uma inconsciente.

Os bombeiros tiveram que usar técnicas de salvamento veicular para acessar a vítima inconsciente pelo teto do carro. No entanto, durante o resgate, ela não resistiu e acabou morrendo. Um médico do SAMU que estava no local constatou a morte.

O motorista do caminhão foi conduzido pelo SAMU e a equipe dos bombeiros permaneceu no local aguardando o perito.

Fonte: Estado de Minas