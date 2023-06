Quatro pessoas morreram na noite desta quinta-feira (29) após um acidente de trânsito na BR-354, no município de Córrego Danta. O acidente aconteceu por volta das 23h30, na altura do KM 399.

De acordo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no local, houve uma colisão envolvendo caminhão um veículo Chevrolet Spin, emplacado em Garulhos/SP. Coforme a PMRv, o carro derrapou em uma curva e atingiu a frente do caminhão.

Com o impacto, o motorista e três passageiras não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O motorista do caminhão não se feriu.

Militares do Corpo de Bombeiros de Campos Altos e Perícia da Polícia Civil também estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe.

