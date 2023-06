Faleceu Guilherme Cassini Praça (Guilherme da Mobilar) aos 95 anos.

Ele deixa a esposa, oito filhos, netos e bisnetos.

Sr. Guilherme residia na rua Agnaldo Barbosa, no Centro de Formiga.

O corpo está sendo velado na Funerária do Marquinho e o sepultamento ocorrerá às 17 h desta sexta-feira, no Cemitério do Santíssimo.