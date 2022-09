Quatro pessoas morreram e uma ficou em estado grave após uma colisão de frente entre um carro e um caminhão, na tarde desta terça-feira (27), na MG-262, na cidade de Acaiaca, na Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do Km 37. Testemunhas disseram que as vítimas que estavam no carro são da mesma família.

Um homem de 60 anos sobreviveu. Ele foi socorrido com trauma cranioencefálico grave e encaminhado ao hospital da área.

Após os trabalhos da perícia, os corpos das vítimas serão levados ao Instituto Médico Legal (IML).

As causas do acidente ainda serão investigadas.

Fonte: G1