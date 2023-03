Quatro homens, de 20, 22, 24 e 27 anos, foram indiciadas pela Polícia Civil de Minas Gerais pelo homicídio de uma jovem, de 25 anos, encontrada morta no dia 7 de setembro do ano passado, às margens de uma estrada vicinal, no município de Cristais.

Um dos investigados, de 27 anos, era o companheiro da vítima, que foi sequestrada, morta, desmembrada e carbonizada.

Durante as investigações, dois carros e um celular foram apreendidos. Os quatro suspeitos também foram presos pelo crime, sendo três detidos no dia 22 de dezembro e o quarto, no dia 17 de janeiro.

Após o crime, um carro, apontado como o veículo utilizado para transportar a mulher, a Polícia Militar havia encontrado no porta malas uma peça de roupa feminina suja de sangue e uma blusa de frio amarrada com as mangas para trás.

Um dos suspeitos afirmou que o motivo do crime seria o fato de a vítima ter subtraído certa quantidade de drogas do investigado de 24 anos.

Fonte: Polícia Civil