Mais uma vez, o queijo produzido em Formiga é destaque em um concurso internacional, com mais de 1200 queijos produzidos no Brasil e em mais de 20 países.

No final de semana, o” Queijo Provolone Defumado” produzido por Edmilson e Fernanda Rolindo (Laticínio “O Melhor de Minas”) conquistou a medalha de prata no 2º Mundial do Queijo do Brasil, realizado em São Paulo, de 15 a 18 de setembro.

A premiação é mais um fruto do “Projeto de Fortalecimento e Valorização do Queijo produzido em Formiga”, desenvolvido pela Administração Municipal por meio do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), em parceria com a Emater-MG e o Unifor-MG.

Essa é a terceira premiação conquistada pelos produtores Edmilson e Fernanda, sendo que o provolone defumado produzido por eles já conquistou medalha de ouro na “Expô Queijo Araxá 2021” e bronze no “Concurso CNA Prêmio Brasil Artesanal – Queijo”.

Os produtores Daniel Rodrigues (“Soh Minas”), Roque Fernandes (“Porteira da Canastra”) e Wesley Saldanha (“Queijos Saldanha”) também representaram o município no concurso.

“Através do projeto, estamos conseguindo dar visibilidade aos nossos produtores e seus produtos, para que os mesmos sejam reconhecidos em Formiga, dentro e fora do estado. Esse reconhecimento traz agregação de valor e demonstra que a Regularização Sanitária promovida pelo SIM e a assistência técnica através da Emater-MG e do Unifor-MG são meios de apoio ao desenvolvimento das agroindústrias e produtores rurais, gerando emprego e renda para o município, além de garantir a Segurança Alimentar e preservar a cultura de nossa região”, ressaltou Anuar Teodoro, secretário de Desenvolvimento Humano.

Fonte: Decom