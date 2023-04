Na terça feira (18), foi realizada a sexagésima nona reunião do Conselho Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Codecon).

O conselho, que é formado por membros da administração municipal, do Legislativo e da sociedade civil, tem como uma de suas competências promover estudos e planejar medidas e estratégias visando o desenvolvimento das atividades empresariais no Município.

A reunião teve entre os assuntos da pauta, a apresentação de uma minuta de um Projeto de Lei que busca aperfeiçoar as funções do conselho, e, ainda, sugerir uma nova composição, a fim de trazer novas participações ao grupo.

Estiveram presentes na reunião: Millena Ribeiro (secretária de Administração e Desenvolvimento Econômico e presidente de do CODECON); Maria Auxiliadora Lopes (representante do Sintramfor); Moacir Lopes Araújo (representante da ACIF/CDL); Eliana Maria Alves (representante do Sindcomerciarios); Juarez Eufrásio de Carvalho e seu assessor, Matheus Faria (representante da Câmara Municipal de Formiga) e Natália Carolina Duarte de Medeiros e Lima (membro da Comissão para Instrução de Processos Administrativos).

Após os conselheiros fazerem a análise do texto, o Projeto de Lei será encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal para apreciação.

Fonte: Decom