Com o objetivo de mobilizar a sociedade brasileira e convocá-la para o engajamento contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes, 18 de maio foi estabelecido como o “Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

Os Cras e o Creas, equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, estiveram presentes em escolas municipais para debater e trabalhar a conscientização sobre esse tema tão importante.

Durante as visitas foram distribuídos jornais educativos com atividades para as crianças e informativos para que as escolas e seus responsáveis possam trabalhar o tema com os alunos, além de panfletos educativos. Os técnicos de referência de cada equipamento fizeram, também, uma palestra sobre o tema.

Foram visitadas as escolas municipais Papa Pio XII, Lídia Braga, Florêncio Rodrigues Nunes, Célia de Melo Eufrásio, Angelita Gomes Pereira, Benedita Gomide Leite, Miralda da Silva Carvalho, José Honorato de Castro e Arlindo de Mello.

Fonte: Decom