Na manhã desta quarta-feira (31), foi realizada a cerimônia de lançamento do Programa Municipal de Educação Infantil de Formiga (Promeif) e a posse dos novos servidores da Rede Municipal de Ensino nomeados no início deste ano.

O evento ocorreu no auditório Odete Khouri e teve a presença da prefeita em exercício, Adriana Prado, do chefe de Gabinete, Marden Lima, do secretário de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira, do secretário-adjunto, Luis Henrique Soares, e da diretora de Gestão Educacional, Carla Farnese.

O Programa

O Programa Municipal de Educação Infantil de Formiga será implantado nas instituições municipais de ensino e apresentará um conjunto de ações comuns a toda a rede, sob a responsabilidade dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação e por meio de parcerias com entes públicos e privados.

O Promeif pretende desenvolver e articular ações no âmbito da Educação Infantil visando uma educação de qualidade para os estudantes, como:

Inserir o trabalho de docentes nas turmas de “Crianças Bem Pequenas 2” (creche) e dar continuidade ao trabalho de docente nas turmas “Crianças Pequenas 1 e 2 “(pré-escola), no turno regular;

Inserir as aulas de Educação Física nas turmas de “Crianças Bem Pequenas 2” (creche) e dar continuidade às aulas de Educação Física nas turmas “Crianças Pequenas 1 e 2” (pré-escola);

Orientar de forma contínua os gestores e os profissionais atuantes na Educação Infantil;

Reorganizar o Currículo Referência da Rede Municipal de Ensino e o Planejamento de Experiências e Vivências, em conjunto com os pedagogos;

Nortear o desenvolvimento do trabalho realizado na educação Infantil em todas as unidades de ensino municipais, de modo que seja um trabalho em rede, elaborando cronogramas, notas técnicas, sequências didáticas e projetos;

Capacitar periodicamente os profissionais que atuam na Educação Infantil;

Implementar práticas educativas, lúdicas e/ou pedagógicas inovadoras possibilitando aos estudantes o desenvolvimento de habilidades através de brincadeiras e interações;

Novos servidores

Os novos servidores empossados nesta manhã foram aprovados no último concurso público promovido pela administração municipal. Eles atuaram nas instituições de ensino como auxiliar de Educação Especial, bibliotecário, inspetor de alunos, oficiais administrativos, pedagogos, professor de Música, professor PEB-I, professor PEBI-I e servente escolar.

Fonte: Decom