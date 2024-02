A advogada Brenda dos Santos de Oliveira, 26 anos, foi tragicamente assassinada na terça-feira, 30, após sair de uma delegacia no município de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, a 70 quilômetros de Natal. Ela estava acompanhada do cliente que estava defendendo, ambos foram assassinados.

Os dois foram alvejados por tiros disparados por dois indivíduos em uma motocicleta. Brenda, cujo registro profissional foi obtido em 2022, havia compartilhado uma foto dentro da delegacia momentos antes do trágico evento, expressando suas opiniões, ela escreveu: “A sociedade e a sua mania de condenar um indivíduo apenas com base no ‘disse me disse’.”

O cliente, inicialmente detido sob suspeita de assassinar um vaqueiro, foi posteriormente liberado por falta de evidências.

Brenda, além de advogada, era sócia de um escritório na região central de Santo Antônio, próximo ao fórum municipal. Nas redes sociais, ela compartilhava insights jurídicos e informações relevantes sobre direitos, destacando seu compromisso com a advocacia e seu envolvimento na comunidade.

A jovem advogada, natural do Rio de Janeiro, havia concluído a graduação em direito, tirando nota máxima em seu trabalho de conclusão de curso sobre o tratamento do sistema penal brasileiro aos psicopatas. Sua trajetória incluía a superação de desafios iniciais na advocacia, conforme compartilhado em suas postagens.

Fonte: Portal Campo Belo