Nesta sexta-feira (10), o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Formiga recebeu a visita técnica de representantes do município de Oliveira. O grupo foi composto por Elisângela da Fonseca, diretora de Agropecuária; Camila do Nascimento Silva, diretora do SIM; e Sanndrie Rodrigues, extensionista da Emater-MG. A visita teve como objetivo conhecer a estrutura e o funcionamento do SIM de Formiga, além das parcerias que contribuem para o processo de concessão do Selo ARTE.

Durante o encontro, os visitantes puderam acompanhar de perto as operações do SIM de Formiga, entender sua base legal e conhecer as colaborações com órgãos estaduais e federais. Entre as parcerias destacadas, a concessão do Selo ARTE, que atesta a qualidade dos produtos alimentícios da região, foi um dos principais pontos de aprendizado.

O Diretor de Políticas Rurais de Formiga destacou que o município tem se tornado uma referência no setor de inspeção, recebendo profissionais de diversas partes do Brasil. Essas visitas técnicas, segundo ele, são fundamentais para promover o intercâmbio de experiências e o aprimoramento das práticas de segurança alimentar, além de fortalecer o serviço de inspeção em todo o país.

Ao final da visita, ficou claro que o SIM de Formiga continua a se consolidar como um modelo de boas práticas no campo da inspeção sanitária e segurança alimentar, contribuindo para o desenvolvimento e a melhoria contínua do setor.

Com informações da Prefeitura de Formiga